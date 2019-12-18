شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للمرشحين للمناصب القيادية فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة، خلال الاسبوع المقبل، برنامج متكامل لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى منظومة قيادات الادارة المحلية على كافة الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات بما يعمل على تطوير المحليات بأسلوب علمى وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن البرنامج سينفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة ويستغرق 6 أسابيع منها 3 اسابيع تدريب نظرى لاكتساب المهارات الادارية والفنية والمالية والهندسية ويحاضر فيه محافظون سابقون وسكرتيرو عموم محافظات ورؤساء مراكز ومدن وخبراء محليات مشيراً إلى قيام الوزارة لاول مرة بإجراء تدريب عملي وميداني للمرشحين مدته 3 أسابيع يتضمن المرور علي جميع إدارات محافظتى القاهرة والجيزة والتعرف على إجراءات عمل كل إدارة والنزول ميدانياً على أرض الواقع ومعايشة عمل المحليات على الطبيعة .

وأوضح شعراوى أن المرشحين لحضور الدورة التدريبية كانوا ضمن المتقدمين للاعلان رقم 2 لسنة 2019 لشغل 65 درجة قيادية فى المحليات مشيراً إلى أن المتقدمين لهذا الاعلان بلغ عددهم 1183 متقدماً وبلغ عدد المستوفين للشروط 1114 متقدماً وتم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والاصلاح الادارى كما قامت لجنة اختيار القيادات المحلية برئاسته بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وتم تصفيتهم الى 105 متقدمين ، وقامت الاكاديمية الوطنية للشباب بوضع برنامج تدريبي لهم وتصفيتهم الى 75 مرشحاً شيتم اختيار المتميزين منهم لشغل الاعداد المطلوبة .

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وأشار شعراوى إلى أن البرنامج التدريبي سيتناول عدة موضوعات أهمها رؤية ومهام وأهداف وزارة التنمية المحلية ونظام الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول ودورالأقاليم الاقتصادية بالمحافظات وآليات مكافحة الفساد في الوحدات المحلية ودورالمحليات في حماية الأمن القومى وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 .

كما يتناول البرنامج تنظيم أعمال البناء وتراخيص المبانى ومنظومة النظافة الجديدة والقانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بالعقود والمشتريات الحكومية والتخطيط المحلي ومهام رئيس المركز والمدينة والحى وبرنامج تنمية القرية المصرية ومبادرة حياة كريمة إضافة الى التخطيط العمراني فى المراكز والمدن والاحياء والقانون رقم 144لسنة 2017 الخاص بالتقنين وحماية الاراضى والمخالفات ودور الابداع في تنمية المهارات الادارية والقيادية للعاملين بالمحليات .

ووجه شعراوى القائمين علي البرنامج بالتركيز ايضاً على ملامح قانون الادارة المحلية الجديد والمشروعات الصغيرة وبرنامج مشروعك ودوره في التنمية المحلية ودور مراكز إدارة الازمات بالمحليات وقانون الثروة المعدنية " المحاجر والملاحات" وتعظيم منظومة تحصيل الموارد المحلية ومنظومة الإعلانات في المراكز والمدن والاحياء وآليات إدارة المراكز والمدن والاحياء وقانون الاشغالات والمراكز التكنولوجية ودورها في تحقيق التنمية بالمحليات إضافة الى تشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق العشوائية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بالإعداد لإعلان جديد لقيادات الادارة المحلية مع مطلع العام الجديد 2020 وذلك لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات موضحاً إنه يحق لمن لم يتم اختياره في الاعلان رقم 2 لسنة 2019 التقدم في الاعلان الجديد وقال أن تطوير الإدارة المحلية يعد من أهم التحديات التى تعمل الوزارة على تحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند التعامل مع المحليات وتتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة المحليات وتطوير دورات العمل وأيضاً تطوير العنصر البشري وثقافة ومهارات العاملين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين.