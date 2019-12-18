بعد انقشاع الشبورة.. إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت صباح اليوم، طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 43 حتى الكيلو 84 في الاتجاهين لوجود شبورة مائية كثيفة.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من الشبورة الكثيفة على الطرقات جراء عدم استقرار الطقس، وطالبت سائقي السيارات والمواطنين بتوخي الحذر.