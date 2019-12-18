بسبب الشبورة.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي في الاتجاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوي من الكليو ٤٣ حتى الكليو ٨٤ في الاتجاهين لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأهابت الإدارة العامة، في بيان لها، الأربعاء، بقائدي السيارات، الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من الشبورة الكثيفة على الطرقات جراء عدم استقرار الطقس، وطالبت سائقي السيارات والمواطنين بتوخي الحذر.

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