أخبار مصر | جولة في صحف اليوم.. لقاء السيسي بالشباب وختام منتدى العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في صحف اليوم.. لقاء السيسي بالشباب وختام منتدى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع عدد من الشباب من مختلف جنسيات العالم المشاركين فى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ، كما أبرزت مشاركته فى ماراثون السلام.

فتحت عنوان "الرئيس في لقاء مفتوح مع شباب العالم بمنتدى شرم الشيخ"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مصر لا تقدم النصائح التى تؤدى إلى خراب الأمم والشعوب، مشددا على أن الجسور دائما بين الدول لا تبنى بالخراب ولكن بالسلام.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الشباب من مختلف الجنسيات من المشاركين بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، إن الله هو الذى حمى مصر وهيأ لها أسباب عدم تدميرها أو سقوطها.. مشيرا إلى أنه يتحرك منذ توليه المسؤولية فى عمليه التنمية باندفاع شديد وأنه يشدد على تقليص مدة تنفيذ المشروعات انطلاقا من حرصه وخوفه على المصريين.

وأضاف الرئيس أن مصر تجاوزت تنفيذ المستهدف من خطتها التنموية 2030 فى بعض الملفات مثل الطاقة والطرق وأنهينا بعض المستهدفات قبل الجدول الزمنى المخطط مثل شبكه الطرق القومية التى كان مخطط لها الانتهاء عام 2050.

وأكد الرئيس أن الإرهاب صناعة تهدف إلى قضاء دول على بعضها وأن الإرهاب فشل فى تحقيق أهدافه فى مصر.

وعن فكره الاقتتال من أجل الهوية، قال السيسى إن الكثيرين يرونها مشروعه وأنا أقول إنها تتطلب تصويبا حتى لا تضيع الأمل فى مستقبل أفضل لسنوات طويلة قادمة.

وردا على سؤال من شاب مغربى عن العلاقات بين مصر والمغرب، أكد الرئيس أن الشعبين المصرى والمغربى قريبين جدا من بعضهما ولم يفترقا على مر التاريخ ولكن المنطقة بالكامل تمر بظروف دقيقه تستدعى أن تتقارب الدول المستقرة بها أكثر وأن تتعاون سويا لتجاوز الواقع الصعب الذى تمر به المنطقة.

وردا على سؤال حول نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، نقلت "الأهرام" عن الرئيس السيسى تأكيده أن الهدف منه هو تجهيز الشباب المصري لقيادة مصر فى المستقبل وتوفير كل أسباب نجاحهم فى قيادة الدولة، وأنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب على غرار أكاديمية مماثلة فى فرنسا تم إنشاؤها منذ 40 سنة.

وطالب الرئيس القائمين على الأكاديمية بالاستمرار فى التجرد فى عملية انتقاء الطلاب لتأهيلهم، مشيرا إلى أن هناك 200 شاب من حملة الماجستير والدكتوراه التحقوا بالبرنامج بالإضافة إلى عمل برامج مكثفة لتأهيل الشباب الأفريقى، وأكد استعداد مصر لتأهيل الشباب العربى مع الشباب الأفريقى.

كما نقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى تأكيده أن هناك إدارات وكيانات معنية بالدفاع عن الأمن الأفريقي وفض النزاعات وتقوم مصر بدور مبير فى دعمها ولنا مشاركة كبيرة فى إحلال السلام فى جنوب السودان وغيرها من الدول.

وأكد الرئيس السيسى أنه كلما ارتفعت معدلات التنمية تتراجع الصراعات والنزاعات .. مشيرا إلى أن الشباب يسعى للحياة، وعلى الدول أن توفر لشبابها فرصا للعمل حتى لا تتركه فريسة لدفعه للتحرك غير المحسوب ضد بلاده.

وتحت عنوان "قرينه الرئيس: متحف المنتدى يعكس وجدان الشخصية المصرية"، ذكرت "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية أكدت فى جولتها أمس بشرم الشيخ أن المتحف الداخلى للمنتدى يضم مجموعة من القطع الأثرية التى تعكس الحضارات وشكلت وجدان الشعب المصرى.

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وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولتها التى شملت المتحف الداخلى للمنتدى الذى يضم مجموعه من القطع الأثرية.

كما ذكرت الصحيفة أن قرينة الرئيس كتبت تدوينة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب الجولة، نصها " قدم منتدى شباب العالم تصميما متميزا للمتحف الداخلى الذى يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية والذى قمت بزيارته خلال فعاليات المنتدى كما قمت بزيارة منطقة رواد الأعمال والتقيت عددا من الشباب ممثلى بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة والتى تعكس قدرة الشباب على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجى السريع.

وتحت عنوان "السيسى يشارك فى ماراثون السلام بشرم الشيخ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شارك، صباح أمس مع شباب العالم فى فعاليات "ماراثون السلام" الذى يقام على هامش منتدى شباب العالم بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التقى بمجموعة من الشباب المشاركين فى ماراثون السلام بعد انتهائه أمام ايقونه السلام، حيث أعرب الرئيس السيسى عن سعادته بمشاركته فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم.

وأكد الرئيس السيسى فى كلمه له، أن "ماراثون السلام" تُجدد به مصر مواثيق الأمل والطموح والسلام والاستقرار والمحبة، مضيفا أن رسالة مصر التى تجدد أرسلها للعالم من مدينه السلام شرم الشيخ هى أهمية السلام والاستقرار من أجل الإنسانية وطالب الرئيس شباب العالم المشاركين بأن يحمله لبلادهم رسالة "رفع راية التوازن والاعتدال والمحبة والسلام" وخلال فعاليات الماراثون أعرب عدد من شباب العالم عن شكرهم للرئيس لمنحهم الفرصة للمشاركه فى المنتدى.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك "سعدت اليوم بمشاركتى فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم و لقد امتزجت سعادتى بالأمل وأنا أرى الشباب الواعى المتحمس المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام.

فى سياق آخر ، وتحت عنوان "غاده والي: مودة تستهدف تأهيل مليون مواطن سنويا"، ذكرت "الأخبار" أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أنها تتابع المنصة الإلكترونية من المشروع القومى لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج "مودة" أو التى تم إطلاقها خلال منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى كما أكدت تقديرها لإطلاق رئيس الجمهورية المنصة الإلكترونية لمشروع مودة والتى تقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد فى تأهيل المقبلين على الزواج وهو ما يؤكد اهتمام بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء المجتمع قوى ومتماسك.

وأضافت أن المنصة الإلكترونية تقدم دورات موجهه للشباب من سن 18 إلى 25 سنة وتتضمن عددا كبيرا من الساعات لمحاضرات مختلفه لأكثر من 17 خبيرا وتم الاستعانة بأكبر شركة مصرية متخصصة فى التدريب والتعليم عن بعد لتكون الشريك الاستراتيجى فى إنشاء المنصة وإدارتها إلكترونيا بأعلى مستويات الأمن السيبرانى والتأمين ضد أى محاولات لاختراقها أو بما يساعد أيضا فى الوصول إلى أعلى معدلات الاستفادة والتفاعل مع آراء الشباب من خلال تحليل مستمر للبيانات وردود الأفعال.

وأوضحت أن المنصة تستهدف الوصول إلى مليون شخص سنويا حيث يبلغ عدد الزيجات الجديدة فى مصر 890 ألفا ترتفع بينهم نسب الطلاق وهدفنا من خلالها تأسيس تدريب وتأهيل الشباب ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء صحيا ونفسيا.

وفى متابعتها لفعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ترأس اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، حضره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس واستشارى محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى منتدى شباب العالم الذى اختتم أعماله أمس تحت رعاية الرئيس السيسى.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هناك تكليفا بسرعة تطوير خليج نعمة وآخر بسرعة العمل على إعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء".

وأضافت "الجمهورية" أن الدكتور أيمن عاشور عرض، خلال الاجتماع، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ والذى يهدف إلى جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية وتنوع القاعدة الاقتصادية السياحية للمدينة لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات فضلا عن تعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كواجهة سياحية عالمية.