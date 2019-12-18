أخبار مصر | تنظيم الحفل السنوي لمشروع سفراء الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم الحفل السنوي لمشروع سفراء الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الأربعاء، الحفل السنوي لمشروع «سفراء الأزهر»، بمركز الشيخ زايد ب جامعة الأزهر، بحضور قيادات المنظمة والجامعة.



وقالت الدكتورة أنوار عثمان، مديرة المشروعات، إنه سيتم خلال الحفل تكريم شخصيات أزهرية لها دور بارز في خدمة المجتمع من خريجي كليات الأزهر، وكذلك تكريم المنسقين لمشروع سفراء الأزهر بـ32 كلية، وتكريم 8 كليات وهي (البنات الإسلامية بطيبة - الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - التجارة بنات القاهرة - الشريعة والقانون بالقاهرة - الدراسات الإسلامية بنات المنصورة، أصول الدين والدعوة بالمنصورة - الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور - الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).

