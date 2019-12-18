أخبار مصر | بسبب الشبورة.. 8 نصائح مهمة من الإدارة العامة للمرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الشبورة.. 8 نصائح مهمة من الإدارة العامة للمرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح للمواطنين، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، في الظروف الحالية للطقس.

وجاءت النصائح التي وجهتها الإدارة العامة للمرور كالأتي:

فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير.

التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها وارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

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عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة.

استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير، وعدم تخطى السيارات الأخرى.

زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات.

اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق.

الاتصال بـ (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ.