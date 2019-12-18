مصر | إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي أمام حركة المرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي أمام حركة المرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت شبورة مائية تعيق حركة السيارات على الطرق الصحراوية، وعلى الفور تم غلق الطريق الصحراوي من المنيا حتى بني سويف ومن بني سويف حتى بوابات الكريمات، كما أغلق رجال المرور، طريق بني سويف حتى الزعفرانة.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، وعقب اتضاح الرؤية تم فتح الطريق في كلا الاتجاهين.