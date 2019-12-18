شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء السيسي مع شباب العالم .. الأبرز في صحف القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الشباب من مختلف جنسيات العالم المشاركين في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ، كما أبرزت مشاركته في مارثون السلام.

فتحت عنوان «الرئيس في لقاء مفتوح مع شباب العالم بمنتدى شرم الشيخ»، ذكرت صحيفة «الأهرام»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر لا تقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب، مشددا على أن الجسور دائما بين الدول لا تبني بالخراب ولكن بالسلام.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الشباب من مختلف الجنسيات من المشاركين بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن الله هو الذي حمى مصر وهيأ لها أسباب عدم تدميرها أو سقوطها، مشيرا إلى أنه يتحرك منذ توليه المسؤولية في عمليه التنمية باندفاع شديد وأنه يشدد على تقليص مدة تنفيذ المشروعات انطلاقا من حرصه وخوفه على المصريين.

وأضاف الرئيس أن مصر تجاوزت تنفيذ المستهدف من خطتها التنموية 2030 في بعض الملفات مثل الطاقة والطرق وأنهينا بعض المستهدفات قبل الجدول الزمني المخطط مثل شبكه الطرق القومية التي كان مخطط لها الانتهاء عام 2050.

وأكد الرئيس أن الإرهاب صناعة تهدف إلى قضاء دول على بعضها وأن الإرهاب فشل في تحقيق أهدافه في مصر. وعن فكره الاقتتال من أجل الهوية، قال السيسي إن الكثيرين يرونها مشروعه وأنا أقول إنها تتطلب تصويبا حتى لا تضيع الأمل في مستقبل أفضل لسنوات طويلة قادمة.

وردا على سؤال من شاب مغربي عن العلاقات بين مصر والمغرب، أكد الرئيس أن الشعبين المصري والمغربي قريبين جدا من بعضهما ولم يفترقا على مر التاريخ ولكن المنطقة بالكامل تمر بظروف دقيقه تستدعي أن تتقارب الدول المستقرة بها أكثر وأن تتعاون سويا لتجاوز الواقع الصعب الذي تمر به المنطقة.

وردا على سؤال حول نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، نقلت «الأهرام» عن الرئيس السيسي تأكيده أن الهدف منه هو تجهيز الشباب المصري لقيادة مصر في المستقبل وتوفير كل أسباب نجاحهم في قيادة الدولة، وأنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب على غرار أكاديمية مماثلة في فرنسا تم إنشاؤها منذ 40 سنة.

وطالب الرئيس القائمين على الأكاديمية بالاستمرار في التجرد في عملية انتقاء الطلاب لتأهيلهم، مشيرا إلى أن هناك 200 شاب من حملة الماجستير والدكتوراه التحقوا بالبرنامج بالإضافة إلى عمل برامج مكثفة لتأهيل الشباب الأفريقي، وأكد استعداد مصر لتأهيل الشباب العربي مع الشباب الأفريقي.

كما نقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي تأكيده أن هناك إدارات وكيانات معنية بالدفاع عن الأمن الأفريقي وفض النزاعات وتقوم مصر بدور مبير في دعمها ولنا مشاركة كبيرة في إحلال السلام في جنوب السودان وغيرها من الدول.

وأكد الرئيس السيسي أنه كلما ارتفعت معدلات التنمية تتراجع الصراعات والنزاعات، مشيرا إلى أن الشباب يسعى للحياة، وعلى الدول أن توفر لشبابها فرصا للعمل حتى لا تتركه فريسة لدفعه للتحرك غير المحسوب ضد بلاده.

وتحت عنوان: «قرينه الرئيس: متحف المنتدى يعكس وجدان الشخصية المصرية»، ذكرت «الأهرام» أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أكدت في جولتها أمس بشرم الشيخ أن المتحف الداخلي للمنتدى يضم مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس الحضارات وشكلت وجدان الشعب المصري.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولتها التي شملت المتحف الداخلي للمنتدى الذي يضم مجموعه من القطع الأثرية.

كما ذكرت الصحيفة أن قرينة الرئيس كتبت تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب الجولة، نصها «قدم منتدى شباب العالم تصميما متميزا للمتحف الداخلي الذي يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية والذي قمت بزيارته خلال فعاليات المنتدى كما قمت بزيارة منطقة رواد الأعمال والتقيت عددا من الشباب ممثلي بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة والتي تعكس قدرة الشباب على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي السريع.

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وتحت عنوان: «السيسي يشارك في ماراثون السلام بشرم الشيخ»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك، صباح أمس مع شباب العالم في فعاليات «ماراثون السلام» الذي يقام على هامش منتدى شباب العالم بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التقى بمجموعة من الشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام ايقونه السلام، حيث أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بمشاركته في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم.

وأكد الرئيس السيسي في كلمه له، أن «ماراثون السلام» تُجدد به مصر مواثيق الأمل والطموح والسلام والاستقرار والمحبة، مضيفا أن رسالة مصر التي تجدد أرسلها للعالم من مدينه السلام شرم الشيخ هي أهمية السلام والاستقرار من أجل الإنسانية وطالب الرئيس شباب العالم المشاركين بأن يحمله لبلادهم رسالة «رفع راية التوازن والاعتدال والمحبة والسلام» وخلال فعاليات الماراثون أعرب عدد من شباب العالم عن شكرهم للرئيس لمنحهم الفرصة للمشاركه في المنتدى.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك «سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام.

في سياق آخر، وتحت عنوان «غاده والي: مودة تستهدف تأهيل مليون مواطن سنويا»، ذكرت «الأخبار» أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنها تتابع المنصة الإلكترونية من المشروع القومي لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج «مودة» أو التي تم إطلاقها خلال منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أكدت تقديرها لإطلاق رئيس الجمهورية المنصة الإلكترونية لمشروع مودة والتي تقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد في تأهيل المقبلين على الزواج وهو ما يؤكد اهتمام بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء المجتمع قوي ومتماسك.

وأضافت أن المنصة الإلكترونية تقدم دورات موجهه للشباب من سن 18 إلى 25 سنة وتتضمن عددا كبيرا من الساعات لمحاضرات مختلفه لأكثر من 17 خبيرا وتم الاستعانة بأكبر شركة مصرية متخصصة في التدريب والتعليم عن بعد لتكون الشريك الاستراتيجي في إنشاء المنصة وإدارتها إلكترونيا بأعلى مستويات الأمن السيبراني والتأمين ضد أي محاولات لاختراقها أو بما يساعد أيضا في الوصول إلى أعلى معدلات الاستفادة والتفاعل مع آراء الشباب من خلال تحليل مستمر للبيانات وردود الأفعال.

وأوضحت أن المنصة تستهدف الوصول إلى مليون شخص سنويا حيث يبلغ عدد الزيجات الجديدة في مصر 890 ألفا ترتفع بينهم نسب الطلاق وهدفنا من خلالها تأسيس تدريب وتأهيل الشباب ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء صحيا ونفسيا.

وفي متابعتها لفعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ترأس اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، حضره الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس واستشاري محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء في منتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله أمس تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هناك تكليفا بسرعة تطوير خليج نعمة وآخر بسرعة العمل على إعلان مدينة شرم الشيخ «مدينة خضراء».

وأضافت «الجمهورية» أن الدكتور أيمن عاشور عرض، خلال الاجتماع، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ والذي يهدف إلى جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية وتنوع القاعدة الاقتصادية السياحية للمدينة لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات فضلا عن تعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كواجهة سياحية عالمية.