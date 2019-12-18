"شبورة وبرودة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الأربعاء ـ الخميس - الجمعة".

وتوقعت الهيئة، أن يسود الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

- الوجه البحري والقاهرة 21 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 14

- شمال الصعيد 22 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12

وتوقعت الهيئة، أن يسود الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس.

السواحل الشمالية الغربية 19 14

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 13

الوجه البحري والقاهرة 22 11

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12

وعن طقس الجمعة، يتوقع خبراء الهيئة، ـن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة.

السواحل الشمالية الغربية 20 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 13

الوجه البحري والقاهرة 22 11

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12