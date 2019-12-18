"عروسة" تطلب فسخ عقد زواجها: "عريسي ضربني بالقلم في الفرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هبة. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجها مبررة طلبها "عريسي ضربني في الفرح".

تروي "هبة" 30 سنة، محاسبة: تزوجت من "أحمد. م" 33 سنة، محاسب، حيث أننا زملاء في العمل، وأصدقاء زوجي هم نفس أصدقائي؛ ووقفوا معنا في تجهيز العرس، وأثناء الفرح كنت أرقص مع أصدقائنا ففوجئت بعريسي يضربني بالقلم على وجهي، فتركت الفرح وذهب إلى منزل أسرتي.

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تابعت هبة: جاءت أسرة زوجي عقب الفرح واعتذروا وحاولوا أن يبرروا تصرف ابنهم بأن سببه الغيرة عندما شاهدني أرقص مع أصدقائه؛ وأخذوا يقنعونني بأن أذهب معهم إلى منزل الزوجية، وقالوا "عين وصابتنا "، وكان ردي بأني أريد الطلاق ولكنهم رفضوا تمامًا.

أضافت هبة: والدي سألني عما إذا كان لدي نية بأن أسامح زوجي؟ فكان ردي النهائي أني أريد "الطلاق"، فذهب والدي حتى يأخذ جهازي الذي اشتريته، ولكن زوجي رفض، ورفض أن يطلقني؛ بدعوى أنه يحبني ولا يستطيع الاستغناء عني.

استكملت هبة: فوجئت بعد ذلك أن زوجي طلبني في بيت الطاعة، وهذا التصرف زاد من كرهي له، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 2096 لسنة 2019؛ ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.