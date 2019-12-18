اليوم.. محاكمة المتهمين بسحل وقتل شاب في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين. ز" ، وقتله بشوارع بولاق الدكرور. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، سحلوا وقتلوا المجني عليه زين العابدين علي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء، مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته، بقصد إزهاق روحه.

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