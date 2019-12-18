أخبار مصر | انتصار السيسي بعد ختام منتدى شباب العالم: اتطلع للنسخة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسي بعد ختام منتدى شباب العالم: اتطلع للنسخة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها وإعجابها بمنتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت السيدة الأولى في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد غمرتني مشاعر عديدة متباينة خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم؛ ما بين الإعجاب بما قدمه الشباب عبر الأيام الخمسة؛ من قدرة على التعبير والوعي بالقضايا العالمية والإخلاص في محاولة إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى الانبهار بقدرة هؤلاء المُكرمين من الشباب من جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم رغم صغر سنهم، وأخيرا التطلع بشوق للنسخة القادمة وانتظار ما يمكن أن يقدمه هؤلاء الشباب للعالم من جديد بحماسهم ونقائهم المستمر".

وانتهت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.