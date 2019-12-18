شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم ندوة عن دور المرأة فى خدمة المجتمع بحضور وزير الأوقاف.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، يوم الأحد المقبل مؤتمر حول دور المرأة فى العمل العام وخدمة المجتمع بهدف التوعية بأهمية دور المرأة المصرية فى النهوض وتنمية المجتمع.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

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وتقام فعاليات الندوة بمقر قاعة المؤتمرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويتطرق المتحدثين بالندوة عن أهمية ودور المرأة فى المجتمع بداية من العصور القديمة والانتصارات التى حققتها المرأة فى مجال العمل العام خلال الفترة الأخيرة.