"مستمر في الاستقرار".. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة، موضحةً أن هناك استمرار في استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم.

وقالت "شاكر"، لمصراوي، إن الطقس خلال هذه الفترة، سيستمر في الدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وسيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وبارد خلال فترات الليل على جميع الأنحاء.

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ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، متابعة النشرات الجوية باستمرار، وعلى السائقين القيادة بهدوء في الشبورة المائية صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية نظرًا لتكون الشبورة المائية على بعض المناطق، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

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