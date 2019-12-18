شكرا لقرائتكم خبر عن من الطعن بالسونكى على الجبهة إلى التصفيات «الذكية» عابرة القارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صناعة الحروب بالريموت كنترول أو بالتحكم عن بعد تشكل أسلوبا سيئا فى شن الحروب، حسبما أكد أنطونى سوفورد، أحد قدامى المحاربين بسلاح مشاة البحرية الأمريكية فى كتابه «جارهيد» أو«جندى البحرية».

فى حين قال الكاتب الأمريكى جيمس هولمز، مؤلف دليل الاستراتيجية البحرية فى تقريره التحليلى المطول الذى نشرته مجلة ناشيونال إنترست: «الحرب نشاط إنسانى عميق، فمحاولة استبعاد العنصر البشرى منها ينطوى على عواقب وخيمة»، مضيفا: كان لدى رأى مشابه بشأن المستقبل عقب عاصفة الصحراء، والذى نشرته أنا و«سوفورد».

وفى مارس 1991، نشرت مجلة «نايفى تايمز» المعنية بشؤون البحرية والأسطول، عنوانها الرئيسى يقول: «تلاشى شبح فيتنام عندما استعرضت قوات الحملة الأمريكية قوة عسكرية لا تبارى»، مما يعتبر زعما جريئا، كما أنه أسلوب «دفاعى» يتم من خلاله الإعلان عن انتصار، فلماذا تضع انتصارا فزت به حديثا فى سياق هزيمة سابقة؟، والجواب هو أن العسكريين مازالوا يشعرون بالسخط إزاء الخسارة التى وقعت فى جنوب شرق آسيا.

واستطرد جيمس بأن «متلازمة فيتنام» خيمت بشبحها على القوات المسلحة الأمريكية منذ سقوط وتدمير جنوب فيتنام وقبل تولى الرئيس ريتشارد نيكسون بـستة عشر عاما، والذى ترأس وضعا صعبا فى الهند الصينية، حيث اشتهر عنه صياغة هذه العبارة ليصف مشاعر القلق التى أصابت القوات المسلحة والمجتمع والحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن المؤمنين بـ«متلازمة فيتنام» يعتبرونها عائقا ثقافيا أمام النجاح العسكرى، موضحا أن الفكرة الأساسية تتمثل فى أن الشعب الأمريكى ضاق ذرعا بسقوط الضحايا منذ نشوب الحروب العالمية، والصراعات المخربة للنظام التى هددت أمريكا الشمالية على نحو مباشر، لافتا إلى أن المواطنين قد يقدمون دعمهم للمغامرات الخارجية التى تنطوى على عواقب أقل من أجل المصلحة الوطنية، وهو دعم يستطيعون سحبه بمجرد أن تتراكم التكاليف وتتكدس الجثث التى تعود للوطن بأعداد كبيرة.

وأضاف أن المجتمع الديمقراطى لا يستطيع شن حرب بتكلفة كبرى لوقت طويل، ومن هنا كانت خيبة فيتنام الثقيلة ونتائجها، ولكنه انتقد مجلة «نايفى تايمز» فيما ذهبت إليه مؤكداً أنها على خطأ، فالقوات الأمريكية استعرضت قوة سلاحها المتطور فى الخليج والتى شملت أول استخدام قتالى لطائرات بدون جنود، والتى تعتبر فى الوقت الراهن شعار الحرب عن بعد، غير أن «عاصفة الصحراء» لم تقهر أشباح فيتنام، إنها هدأتهم على أقصى تقدير.

ونبه إلى أن الأسلوب الأمريكى الجديد فى الحرب جرى تصميمه كى يحشد انتصارات سريعة بتكلفة تافهة فى الأنفس العسكرية الأمريكية، وقد تحقق ذلك من خلال استبدال الأسلحة المتطورة بالدم.

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وأردف: «بدلا من زعزعة الافتراض الذى تقوم عليه متلازمة فيتنام، قبل مخططو الأسلوب الجديد للحرب هذا الافتراض وعملوا حوله»،

ودلل على ذلك بأنه من خلال توجيه ضربات متكررة للجيش العراقى، ترك منفذو الإستراتيجية الجديدة المواطنين العاديين مقتنعين بأن الحرب سريعة وبلا دماء بطبيعتها، ومن ثم فإن جميع الحروب المستقبلية سوف تكون بمثابة «عواصف صحراء»، سريعة، خالية من الألم وتبعث على البهجة.

وقال إنها مغالطة، يعارضها «سوفورد» والذى يصدر بشأنها حكما يتضمن «الوسيلة»، فالحرب المتطورة تكنولوجيا والتى قد تؤدى إلى نتائج جيدة فى قتال تقليدى مثل حرب الخليج الفارسى، ولكن ثمرتها أكثر ترنحا على مسارح عمليات مثل فيتنام أو أفغانستان، والتى لا يتجمع الخصوم فيها فى وحدات أكبر يمكن الكشف عنها وتعقبها واستهدافها بسهولة، فهى تنتشر فى مجموعات معزولة وتختلط بالسكان والأرض وترفض أسلوب «القتال الأمريكى».

وأوضح أن الخصوم لديهم أجنداتهم الخاصة وأساليبهم فى شن الحروب التى لا يحتاجون أن تتماشى مع أساليبنا، ولا ينبغى أن تكون كذلك إذا رغبوا فى تحقيق النصر.

وفى هذا المعنى، فإن حركة طالبان والقاعدة والجماعات المسلحة التى على شاكلتها تتمسك بقوة بأسلوب «كلاوزفتس» قائد بروسيا الذى ينبه بأن الحرب هى صراع تفاعلى للإرادات بين الأعداء مع كل دافع لتسخير قوتهم والالتفاف حول قوة العدو والطرق بقوة على مكامن ضعفه، ومن ثم فإن الجماعات المسلحة غير النظامية لن تتمكن أبدا من مجابهة خصم تقليدى، لذا فإنها تفعل شيئا مختلفا، وتتفوق عاجلا

وعلى الرغم من ذلك تناهض الجماعات المسلحة الأسلوب «الكلاوزفتسى» بشكل حاسم، فهو يكتب أساسا من أجل الجيوش التقليدية التى تسيطر على ميادين قتال تقليدية قائلا إن الجيش الذى تشكل فى قالب تقليدى يستعرض «مركزا للثقل».

وتابع: «يتعرف القادة الميدانيون الأذكياء على خصمهم، محددين مركز ثقله، ويركزون القوة ثم يصوبون ضربة إزاء ضربة على النقطة المركزية حتى يستسلم العدو أو يصبح غير قادر على مزيد من المقاومة. وكسائر المقاتلين جميعا، فإن أى جماعة مسلحة غير نظامية لديها واحد أو أكثر من مراكز الثقل، غير أن مراكز ثقله أقل «مادية» وهكذا تكون أكثر مراوغة من أى «كتلة مادية» بالجيش، حيث يعتبر الدعم الشعبى واحدا منها».

وأضاف: «كان السكين هو السلاح الأساسى للاشتباك مع متمردى فيتنام والكونغو» حسب قول المجند جون بول، فالقتال بالسكين وضع القوات الأمريكية وجها لوجه مع العدو ومن ثم كان أكثر تمييزا من أسوأ التكتيكات التى تتمثل فى القصف المدفعى والجوى طويل المدى». وأكد أن «الحرب عن بعد تستبدل التكنولوجيا بقوة الرجال العسكرية، حاملة فلسفة عاصفة الصحراء إلى أقصى مدى».

وخلص جيمس إلى أن شن الحرب عن بعد أمر سهل المنال، عسير فى الانتصار ويحمل مخاطر «أخلاقية» كامنة، «فكن على حذر من إغواء أحدث المبتكرات فى عالم الحرب والضرب، فهى لن تستطيع أن تطرد أشباح الحروب فى الماضى أو الحاضر».