شكرا لقرائتكم خبر عن «أوس تيندر»: استراتيجية جديدة لدمج الجنود والروبوتات فى المعركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى الوقت الذى قامت فيه الصين وغيرها من الدول بتوسيع نطاق تكنولوجيا الحرب الحديثة، يعكف قادة الدفاع فى أستراليا على تبنى خطة سريعة المراحل، تركز على الماكينة «البشرية» لتجمع بين الأجهزة الروبوتية الآلية وقدرة الجندى على تحقيق مزايا تكتيكية.

ومن هذا المنطلق تعمل قوة الدفاع الأسترالية على ابتكار استراتيجية لتطوير جنود من ذوى التكنولوجيا المتطورة وروبوتات مسلحة بمقتضى برنامج جديد لتحديث مستوى الدفاع والقتال للقوات على خط النار.

حددت وثائق «أوس تيندر»، التى قدمتها وزارة الدفاع الأسترالية، ملامح الاستراتيجية الجديدة، التى تهدف إلى دمج الجنود والروبوتات والذكاء الصناعى وأجهزة الاستشعار والبيانات، لدعم قوة الهجوم القتالية على الجبهة.

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وذكرت صحيفة «أستراليان»، فى تقرير لها مؤخرًا، أن الجنرال مياك راين، الذى يشجع التكنولوجيات الحديثة، تكهن بأن تضم قوات الجيش عشرات الآلاف من أجهزة الإنسان الآلى بحلول منتصف القرن الحادى والعشرين، وأن القرارات التى يتخذها القادة من البشر سوف يجرى دعمها بالمعلومات وتشكيلها من خلال الذكاء الصناعى.

وكشفت الوثائق عن أن الدفاع يتجه إلى تطوير النظام القتالى بالجيش كى ينشئ شبكة رقمية من شأنها أن تمكن الآلات وأجهزة الاستشعار والبشر من التعاون معا من خلال المعلومات.

كما تكشف عن إمكانية تحسين أوضاع الجنود من خلال التكنولوجيات الحديثة، التى تشمل ارتداء أزياء قادرة على الاستشعار وتعديل الظروف البيئية وصدريات للتبريد الأيضى ودروع مزودة بتخزين للطاقة وأجهزة بشرية تحول النبضات العصبية إلى حركات فيزيائية أو كهربائية،

فى حين أن تقريرًا للجيش الأسترالى، صدر تحت عنوان «استراتيجية الأجهزة الروبوتية والآلية»، يقول، إن استخدام التكنولوجيات المتطورة والمرتبطة شبكيًا فى ميدان القتال فى تزايد، وإنه من المتوقع أن يركز الاشتباك فى المعارك على فرق تتكون من الآلة والبشر بالمعنى الواقعى الملموس والافتراضى.