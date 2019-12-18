شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر لنقابة المهندسين بالقاهرة حول استراتيجية الحد من الحرائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة، مؤتمر بعنوان "استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين المنشآت والأفراد"، وذلك صباح اليوم الأربعاء، بمقر نادى نقابة المهندسين بأبو الفداء بالزمالك، برعاية وحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى والمهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر.
ويناقش المؤتمر من خلال عدة حلقات نقاشية، خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقابة من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.
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