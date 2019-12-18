شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين فارّ من النزاعات و250 ألف لاجئ في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت بعثة مصر الدائمة فى جنيف، أمس الأول، حدثاً جانبياً على هامش المنتدى العالمى الأول للاجئين، وهو أكبر مؤتمر دولى يعقد فى هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً.

وعُقد الحدث الجانبى بعنوان: «تقييم مساهمات الدول المستضيفة فى حماية واستضافة ودعم اللاجئين»، شارك فيه السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، كمتحدث رئيسى، واستعرض جهود مصر كدولة مستضيفة لأكثر من 250 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من 59 دولة، إلى جانب 5 ملايين أجنبى آخرين أغلبهم من الفارين من النزاعات وحالات العنف والاضطهاد، ما يجعلهم فى ظروف مشابهة للاجئين.

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كما استعرض أبرز ما تقدمه مصر من خدمات للاجئين فى مجالات التعليم والصحة واستفادتهم من الدعم الذى تقدمه الدولة من مختلف السلع الأساسية، مؤكداً سعى مصر للاستمرار فى تحسين أوضاع اللاجئين وفقاً لرؤية 2030.

وشارك فى الحدث الجانبى عدد من الوزراء والسفراء، وممثلى الدول ومسؤولين رفيعى المستوى بالمفوضية، والبنك الدولى، وشددوا على أهمية تحقيق التقاسم العادل والمستدام للأعباء والمسؤوليات، وعلى ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسؤولياته فى هذا الصدد وفقاً للعهد الدولى للاجئين الذى تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2018.

وشارك نائب وزير الخارجية فى الحدث الجانبى الذى نظمه وفد الاتحاد الإفريقى والمجموعة الإفريقية فى جنيف، حيث استعرض جهود مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 التى تزامنت مع إطلاق عام «اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً فى أفريقيا»، كما استعرض نتائج منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذى تناول موضوعات الحلول المستدامة لقضايا اللاجئين، وأهمية الربط بين العمل الإنسانى والتنموى وجهود بناء السلام، مشيرًا إلى اهتمام مصر بمنع أزمات النزوح واللجوء فى القارة الإفريقية من خلال معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأزمات.