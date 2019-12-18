شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى سعودى فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين مصر والمملكة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة منه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تعود بالنفع على مواطنى البلدين.

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ويشمل نطاق التعاون الذى تم توقيعه على هامش زيارة «طلعت» للسعودية لرئاسة اجتماع الدورة العادية الـ(46) للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والمشاركة فى أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ اللتين تنعقد فعالياتهما خلال يومى 17 و18 ديسمبر، وفقًا لبنود مذكرة التفاهم التى تصل مدتها إلى 3 أعوام- عددًا من المجالات، بينها بناء القدرات البشرية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعى، والتعاون فى مجال التوعية الرقمية والتحول الرقمى.

واتفق البلدان على بناء القدرات الرقمية للشباب من خلال التعاون بين الأكاديمية السعودية الرقمية فى المملكة ومعهد تكنولوجيا المعلومات فى مصر، لتطوير المناهج التدريبية فى مسارات نوعية مرتبطة بالتقنيات الحديثة التى تواكب الثورة الصناعية الرابعة مثل تطبيقات الأجهزة الذكية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتطوير واجهات المستخدم ولغة الآلة، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر وعلم البيانات وتحليله والحوسبة السحابية، وتطوير الويب والوسائط المتعددة.

كما تشمل مجالات التعاون فى هذا المحور تبادل الكوادر التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وتدريب المدربين، وإتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية والمعهد لتقديم مشروعات تطبيقية مشتركة فى مجالات ومسارات البرامج، وكذلك التعاون فى نقل نماذج العمل والشراكات الصناعية والتقنية بين الأكاديمية والمعهد.