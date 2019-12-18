شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 30 طن مخلفات من جزيرة بين البحرين والان مع تفاصيل الخبر
حيث قامت المحافظة برفع المخلفات من خلال 11نقلة بالمعدات واللوارد، وذلك في إطار التوجيهات العامة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لشفيق جلال رئيس الهيئة برفع كفاءة النظافة والإستجابة لشكاوي للمواطنين.
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