أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى فيديو.. الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ وزيرة التضامن: "مشروع مودة" يهدف للحفاظ على وحدة الأسرة والحد من نسب الطلاق التضامن تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 لليوم الثالث بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد الزراعة: السيطرة على الحمى القلاعية والعترة "سات 2 ليبيا" بـ3حملات تحصين الزراعة: تصدير 160 ألف شتلة فاكهة من 14 صنفا خلال 7 أيام Advertisements الصحة: إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة صور.. الرى: تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى "إدارة المياه الجوفية" التعليم العالى: زيادة الجامعات الحكومية لـ 27 جامعة تضم 492 كلية خلال 2019 وزير القوى العاملة للشباب:"مش هنسيبك إلا لما نخليك تشتغل وتبقى صاحب عمل" وزيرة الهجرة تعلن عن المعسكر الـ4 لأبناء المصريين بالخارج بمشاركة اليونان وقبرص

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