شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى تشيد بوعى شباب المنتدى.. وتؤكد: أتطلع للنسخة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها خلال الجلسة الختامية لـمنتدى شباب العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس، علي فيس بوك: "لقد غمرتني مشاعر عديدة متباينة خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم ما بين الإعجاب بما قدمه الشباب عبر الأيام الخمسة من قدرة على التعبير والوعي بالقضايا العالمية والإخلاص في محاولة إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى الانبهار بقدرة هؤلاء المُكرمين من الشباب من جميع أنحاء العالم على تحقيق أحلامهم رغم صغر سنهم".

وأضافت: "وأخيرًا.. أتطلع بشوق للنسخة القادمة، وانتظر ما يمكن أن يقدمه هؤلاء الشباب للعالم من جديد بحماسهم ونقائهم المستمر".

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