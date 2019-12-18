نائب رئيس "مستقبل وطن": توصيات منتدى شباب العالم "مُبتكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، والذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ.

وقال منظور، في بيان اليوم، إن منتدى شباب العالم أصبح منارة ومنصة حوار نقاشية دولية، مُؤكدًا أن توصية المنتدى حول إنشاء منصة عربية إفريقية للمرأة تستهدف إبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها، مُشيرًا إلى أن توصيات المنتدى حول إطلاق المبادرة الإفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، ومكافحة القرصنة الرقمية، تأتي لتأمين المعلومات الحساسية أمام محاولات الاختراق الرقمي.

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وتابع: "إن إنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبرالي، تستهدف العمل على مواجهة الكراهية والتطرف والتنمر بكافة الوسائل بما يتوافق مع المعايير الدولية"، مُذكرًا أن مبادرة خلق مليون وظيفة سيكون لها أثر إيجابي على شباب القارة السمراء.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن منتدى شباب العالم 2019 شهد جلسات حوارية فعالة ونوعية وناقش قضايا الأمن الغذائي، والبيئة، والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، والتحديات الراهنة للأمن والسلم، والتحول الرقمي.

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