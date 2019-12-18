انطلاق الموقع الإلكتروني لمجلة شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
انطلق الموقع الإلكتروني لمجلة شباب العالم اليوم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر لهذا العام.
وتعد المجلة منصة إعلامية لشباب العالم للتعبير عن آرائهم وإيجاد مساحة مشتركة تعكس السمات الإنسانية وتدعم كل تحركات الشباب العالمية نحو عالم أكثر إيجابية وتسامحاً وسلاماً.
الجدير بالذكر أن أبواب المجلة تنقسم إلى 7 أقسام تناولت موضوعاتها القضايا الإنسانية والشبابية في العالم بأسره بالإضافة إلى قسم خاص عن مصر، وأخر خاص بالفنون والثقافات، وأحداث المنتدى من ورش عمل وجلسات وفعاليات، كما أن المواد الصوتية في الموقع تجمع أصوات الشباب من جميع أنحاء العالم، وسيستمر الموقع في توفير هذه المساحة الإعلامية لشباب العالم حتى بعد انتهاء المنتدى على مدار العام.
للاطلاع على المجلة اضغط على الرابط:
magazine.wyfegypt.com
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