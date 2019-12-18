منتدى شباب العالم يستعرض تطبيقات ومجالات البلوك تشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت أمس الاثنين، على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة جلسة بعنوان:Block chain تطبيقات متعددة ومجالات لامحدودة"، بعد جلسة يوم 15 ديسمبر والتي فتحت المجال لإلقاء الضوء على هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

وهدفت الجلسة إلى إلقاء الضوء على العقبات المرتبطة بتوسيع نطاق استخدام تلك التقنية وآفاق التغلب عليها بما يمكننا من تعظيم الاستفادة من الجانب الإيجابي لها، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، وحدود استخدامها على الصعيد الفني، ومخاطر الاستخدام الغير شرعي لها، وذلك ضمن جلسات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

بدأت الجلسة بتعريف لمفهوم Blockchain على أنها تقنيه تعمل من خلال نظام على هيئة سجلات إلكترونية لمعالجة المعاملات بمختلف أنواعها وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة أمنة لا تستدعى التحقق من خلال طرف ثالث، ولديها القدرة على تتبع الأخبار المزيفة في وسائل الإعلام المختلفة وتصحيحها, كما تحدث كارل دى جاجير، مستشار أكاديمي في البلوك تشين من جنوب إفريقيا، عن أن الثقة هي الأساس في التعاملات النقدية حيث أن الأساس هو بناء الثقة في بناء شبكة تعاملات متكاملة.

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وأكد ماندلا ماجا جولا، مؤسس وشريك في شركة IBM للبلوك تشين من جنوب إفريقيا، على أهمية التعلم واكتساب الخبرات حتى يتم تطوير تلك التقنية بالشكل الملائم لنا من خلال مجموعة مراحل منها التعلم والبحث واكتساب الخبرات، وبيئة أعمال متكاملة يتوافر بها الخبرات المتنوعة والأدوات اللازمة للتطوير، وتطوير التقارير وعلوم البيانات واستخدامات البلوك تشين في عمليات الإنتاج.

ذكرت آيات محمود، مهندسة حاسبات ومعلومات من الأردن، بأنه يمكن استخدام تلك التقنية في مساعدة اللاجئين من خلال وضع معلوماتهم الشخصية والمالية على البلوك تشين، وتوفير الحماية الكاملة لخصوصية تلك المعلومات التي تساعدهم في تعريف هويتهم ووثائقهم الرسمية التي فقدوها ومساعدتهم في دخول الدول وإتمام إجراءات الزواج القانونية وصرف الدعم المالي لهم بسهولة وشراء احتياجاتهم اليومية من خلال اعتماد بصمة العين فقط والمقترنة بكافة المعلومات الشخصية والمالية الخاصة بهم على تلك التقنية.

أوضح ديفيد كاس، مؤسس تطبيق Nu Mundo من ولاية كاليفورنيا، أن البلوك تشين منصة إلكترونية لخلق القيمة من خلال التعاملات المختلفة فيما بين الأفراد، وأنه لا يوجد تكلفة لنقل الأموال عبر تلك التقنية وتستغرق 15 دقيقة، في حين أن تكلفة نقل الأموال بالطرق التقليدية والاتصال السلكي تتراوح فيما بين 15 -45 دولار بالإضافة إلى عمولة تغيير العملة وتستغرق من 3 إلى 7 أيام.

اختتمت الجلسة بكلمة المتحدثين عن أن تقنية البيتكوين قادرة على إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه البشر والتي من ضمنها إحداث طفرة نوعية في الصناعة المالية والتمويل، ومواجهة العديد من الأمراض المستعصية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحويل الأصول إلى سيولة نقدية بشكل سريع في الصفقات المختلفة، إنشاء العملات النقدية الرقمية وتداولها.