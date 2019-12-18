"مرضتش تيجي معايا".. ذهب لمصالحة زوجته فضربها بسكين وسلم نفسه للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع شاب في قتل زوجته، اعتدى عليها بسلاح أبيض لدى رفضها العودة إلى منزل الزوجية بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصابة بمنطقة التفتيش بدائرة المركز.

وبالتزامن مع ورود البلاغ، وصل ديوان القسم أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.ص.ا" وشهرته "أحمد طُريا" طلب مقابلة رئيس المباحث "أنا ضربت مراتي بسكينة".

استمع رجال المباحث لأقوال الشاب العشريني الذي أفاد بوجود خلافات بينه وبين زوجته، تركت على إثرها المنزل، وتوجهت إلى مسكن عائلتها.

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أوضح الشاب أنه مساء اليوم توجه إلى منزل أسرتها لمصالحتها وإقناعها العودة معه، لكن محاولته باءت بالفشل أمام تمسكها بالبقاء في كنف والديها، ووقعت مشادة كلامية حادة بين الزوجية.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، استل على إثرها الزوج سكينا واعتدى على رفيقة دربه محدثا إصابتها بجروح بفروة الرأس، وفر هاربا خشية ملاحقته من الأهالي، وحضر إلى القسم لتسليم نفسه.

أسرع الأهالي بنقل المصابة إلى مستشفى العياط المركزي، وجرى تحويلها إلى مستشفى قصر العيني إذ تخضع لعناية طبية فائقة، وحالتها العامة مستقرة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.