أخبار مصر | السوشيال ميديا تستخدم في هدم الدول.. أقوي رسائل السيسي بمنتدي الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوشيال ميديا تستخدم في هدم الدول.. أقوي رسائل السيسي بمنتدي الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ يوم السبت الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ انطلاق فعاليات المنتدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه عددًا من الرسائل خلال فعاليات المنتدى، الذي اختتمت أعماله اليوم الثلاثاء، واستمر علي مدار 4 أيام بمشاركة وفود من 190دولة حول العالم، وترصد "الخليج 365" أبرز رسائل الرئيس السيسي، خلال منتدي شباب العالم، كالأتي:

مصر دولة سلام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للعالم أجمع مفادها أن مصر دولة سلام، حينما وجه إليه سؤال حول سد النهضة الإثيوبي، فأجاب قائلًا:"مصر دولة سلام، ولا تنفق أموالها على الحروب والدمار".

السوشيال ميديا آداة المخابرات المعادية في استقطاب الشباب

ومن بين الرسائل الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توعيته بأهمية وخطورة السوشيال ميديا، مؤكدًا على أنها باتت سلاح أجهزة المخابرات المعادية في استقطاب الشباب، وتحويلهم لإرهابيين، يحملون فكرًا متطرفًا.

ودعا الرئيس لضرورة إيجاد ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لاتكون منصات لاستقطاب الشباب.

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دعوة للتعايش والتألف

كانت دعوته للتعايش والتألف من بين الرسائل الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال منتدى شباب العالم.

ووجه الرئيس دعوة لشعوب الإنسانية جمعاء بضرورة التعايش والتألف، مؤكدًا على الحكمة الربانية مت خلق البشر وهي التعارف والتألف.

دعم الصناعة من ركائز التنمية

دعم الصناعة الوطنية ركيزة أساسية للتنمية، كانت تلك من بين الرسائل الضمنية التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض مديونيات مايزيد عن 5 آلاف مصنع مصري، متعثر عن سداد مديونياته، دعمًا للصناعة الوطنية.

واختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وكرم الرئيس بختام الفعاليات عددًا من نماذج الشباب الناجحة حول العالم.