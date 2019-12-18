أخبار مصر | تعرف على مهام اللجنة الفنية للدفاع والأمن بالاتحاد الأفريقى

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اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة هي أحد أجهزة الاتحاد الافريقي تم إنشاؤها وفقا للمادة 5 (1) ( ز) من القانون التأسيسي، وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي (وزراء الخارجية).

وتتكون اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة من الوزراء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة، أو الشرطة أو الداخلية أو السلطات المعتمدة رسميا من قبل حكومات الدول الأعضاء.

ويسبق انعقاد اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لرؤساء أجهزة الدفاع ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن السلامة والدفاع والشرطة والداخلية من الدول الأعضاء.

ويسبق اجتماع رؤساء أجهزة الدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لخبراء الدول الأعضاء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية تحضيرا له.