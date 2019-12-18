شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 10 قرارات هامة للرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فعالياته فى نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصدر الرئيس مجموعة من التوصيات فى ختام أعمال المنتدى شباب الذى عقد بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم.

ويقدم ”الخليج 365” إنفوجراف بحزمة التوصيات التى اصدرها الرئيس، وتمثلت فى تكليف الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالبدء فى إجراءات إنشاء مركز إقليمى للذكاء الاصطناعى للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعى من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة فى سوق العمل، وإليكم التفاصيل: