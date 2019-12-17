شكرا لقرائتكم خبر عن «ساويرس الثقافية» تكشف القوائم القصيرة لشباب الأدباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها الخامسة عشرة، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم فى أفرع الجائزة المختلفة. Advertisements تضمنت القوائم القصيرة فى الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدى خمسة أعمال هى «جوائز للأبطال» لـ«أحمد عونى»، «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا» لـ«شريف عبدالصمد»، «ليلة يلدا» لـ«غادة العبسي»، «درب الإمبابي» لـ«محمد عبدالله سامى»، «المقاعد الخلفية» لـ«نهلة كرم». وفى فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات «قميص تكويه امرأتان» لـ«أحمد الدرينى»، «أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية» لـ«محمد عثمان الفندى»، «تقرير عن الرفاعية» لـ«محمد الفولى»، «مسيح باب زويلة» لـ«مصطفى زكى»، «زار» لـ«هبة خميس»، بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) «إحنا مين» لـ«أشرف رياض»، «وصال» لـ«مافى ماهر»،«ويذهب لأجل الضال» لـ«محمد المصرى»، «طريق البحر» لـ«محمد مهاود»، «هابى برزداى» لـ«مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر». وتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة فى دورتها الخامسة عشرة والتهنئة للمبدعين الذين وصلوا للقوائم القصيرة، متمنين لهم التوفيق فى التصفيات النهائية.

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