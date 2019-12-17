شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاق حلف الفضول الجديد.. من الاعتراف إلى التعارف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المشاركون فى فعاليات الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، الذى عُقد مؤخرًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحت عنوان «دور الأديان فى تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام»، على أهمية وتوقيت عقد المنتدى فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه العالم الإسلامى بالوقت الراهن وما يستتبعه من ضرورة مواجهة التيارات المتشددة والإرهابية من خلال نشر المفاهيم الدينية الصحيحة والتعريف بحقيقة الدين الإسلامى الحنيف التى تدعو إلى التسامح ونشر التعايش السلمى، وهو ما فعله الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة بإصدار «ميثاق حلف فضول جديد» وما يقدمه من مفهوم جديد للإنسانية، يتجاوز المبدأ المحايد لحقوق الإنسان ليرتقى إلى إيجابية قيم الفضيلة، وقيم المحبة والأخوة، والرأفة والرحمة والإيثار والتضامن ومساعدة المحتاج من الفقراء والعاجزين، دون التفات إلى عرقهم أو دينهم أو أصولهم الجغرافية، وينتقل بمفهوم التسامح من الإمكان إلى الإلزام، وبالعلاقة مع الآخر من الاعتراف إلى التعارف.

وقال الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى، رئيس منتدى تعزيز السلم، خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى، إن «ميثاق حلف الفضول الجديد» يقدم مفهوما جديدا للإنسانية يتجاوز المبدأ المحايد لحقوق الإنسان ليرتقى إلى إيجابية قيم الفضيلة، وقيم المحبة والأخوة، والرأفة والرحمة والإيثار والتضامن ومساعدة المحتاج من الفقراء والعاجزين، دون التفات إلى عرقهم أو دينهم أو أصولهم الجغرافية.

وأضاف رئيس منتدى تعزيز السلم: «هذا الحلف الذى اختار اسم حلف الفضول الجديد، يأتى استلهاما لذكرى حلف الفضول التاريخى، هو حلف فضيلة وتحالف قيم مشتركة، يسعى أصحابها إلى تمثُّل هذه القيم فى علاقاتهم وإلى الدعوة لنشرها وامتثالها فى حياة الناس، وسبيلُها تقديم النموذج والمُعَبّر عنها هو الحوار والإقناع، وغايتها حُسن التعايش بين البشر فى ظلّ سلام لا يحميه السلاح، ولكن تحميه الأخلاق وقيم التسامح والعدل والمحبّة واحترام الإنسانية».

وأشار إلى أن «ميثاق حلف الفضول الجديد» يستمد ويؤسس على كلّ الوثائق والإعلانات التى سبقته، والتى شكّلت بمجموعها معالم بارزة فى مسيرة التعاون بين الأديان لإرساء قيم التعايش وتحقيق التوافق بين مكونات المجتمع الإنسانى، حيث يأتى الميثاق اليوم ليؤكدها ويستند إليها.

وأضاف «بن بيه»: «يسعى ميثاق حلف الفضول إلى الارتقاء من الحق إلى الفضيلة، فالتعامل انطلاقًا من مبدأ الحقوق يقتضى الاقتصار على منح الآخر ما هو أصل له، أو الكفِّ عن التعدى عليه، بينما التعامل انطلاقا من الفضائل يحتوى معنى المكارمة والإحسان، فهو بذل فى غير مقابل وتنازل للآخر عما ليس له بحق».

وتابع: «يرتكز ميثاق الحلف الجديد فى مرجعيته على الأرضية الصلبة التى تشكلها المشتركات الخاصة بديانات العائلة الإبراهيمية، وهى مشتركات الإيمان، المبثوثة فى كل رسائل ودعوات الأنبياء، تلك المشتركات تدور حول ما سماه الفقهاء المسلمون بالضروريات الـ5، وهى ضرورة الدين وضرورة الحياة وضرورة العقل وضرورة الملكية وضرورة العائلة».

وأوضح رئيس منتدى تعزيز السلم أن الميثاق يعتمد على المشترك الإنسانى الأشمل، الذى هو القيم الكونية التى لا تختلف فيها العقول ولا تتأثر بتغيّر الزمان أو محددات المكان، أو نوازع الإنسان، مشددًا على أن السلم يقع فى مقدمة أهداف حلف الفضول الجديد ومقاصد الشراكة بين أطرافه، مشيرا إلى أن الميثاق يربط جميع الحقوق والحريات باستراتيجية السلم.

وأكد رئيس المنتدى أن مفهوم التسامح مفهوم وظيفى يهدف إلى تحييد التأثير السلبى للاختلاف فى المعتقد والاختلاف الجيلى فى الآراء والرؤى، ويؤسس للتعددية الإيجابية، من خلال رفع التعارض بين الإيمان والتنوع، مشيرا إلى أن الإيمان المطلق بالدين لا يعنى عدم قبول التنوع.

كما أكد الدكتور يوسف حميتو، مدير إدارة البحث العلمى فى مركز «الموطأ»- بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تمضى فى طريقها لنشر التسامح والتعايش السلمى بين الجميع، حيث قررت عام 2019 عام «التسامح »، فجرى التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية» فى مطلعه، ومع نهايته أطلق منتدى تعزيز السلم «ميثاق حلف الفضول»، الذى يستمد شرعيته الأخلاقية من صيانة الكرامة الإنسانية المقدمة على الكرامة الإيمانية.

واستعرض «حميتو» إمكانية انتقال الفرضيات من الحيز النظرى إلى الإطار العملى، فلاحظ أن المرحلة الأولى عبر بها مشروع المنتدى من مرحلة النظر فى البيت الداخلى/الإسلامى، الذى تركز على تأثيث الفضاء المعرفى وتأصيل ثقافة السلم، ثم تصحيح المفاهيم المفجرة، بتعبير الشيخ المجدد، إلى التعامل مع الأديان، فى المحطة الثانية، من خلال إحياء وثيقة المدينة، عبر إعلان مراكش لحماية حقوق الأقليات، ثم قوافل السلام الأمريكية وإعلان واشنطن، إلى أن وصلنا إلى إطلاق «ميثاق حلف الفضول الجديد».

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فيما طرح الدكتور عبدالله السيد ولد أباه، عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، عدة تساؤلات مرتبطة بإشكالات تعريف مصطلح التسامح، مستنكرا أن تكون إجراءات التعايش القانونى كافية لبناء مجتمعات متسامحة، ومشيرا إلى محاولات فلسفية لتضمين عنصرين مختلفين فى هذا الإطار مرتبطين بالمستوى السياقى للتسامح، والعلاقة مع الذات المعتزة بنفسها، وصولًا إلى تصور يدمج الذاتية فى الغيرية، ملحًا، فى إطار متوالية اختلاف الفلاسفة بتعريف التسامح، إلى حد التناقض، وإلغاء مبدأ الحرية نفسه، فى ظل الإطارين السياسى والاقتصادى، فى مقابل مفهوم العدالة التى هى يقينية مطلقة.

وتوقف «ولد أباه» عند موقع الأخلاق فى إطار القيم المطلقة، مشيرًا إلى أن أدبيات منتدى تعزيز السلم، تكرس إطارها المعرفى والقيمى العام للمفاهيم الثلاثة: التعارف، التأويلية القيمية، الرحمة، مطالبًا بأن يخرج مفهوم التسامح من إطار الدوائر القانونية.

وقال كنت هيل، مدير معهد الحريات الدينية فى واشنطن، أن ميثاق حلف الفضول الجديد، الذى ترعاه دولة الإمارات، سيساعد فى انتقال التسامح من الإمكان إلى الإلزام بشكل فعلى وحقيقى، معتبرًا أن الممارسة الحرة للدين هى العلاج للكثير من الأمراض المجتمعية، وعلى رأسها الكراهية، مضيفًا أن من أهم الأسباب لكل ما نشهده من كراهية وعنف فى هذه المرحلة من التاريخ، يعود إلى تراجع الحس الإنسانى.

وأضاف: «ما تقوم به الإمارات من خلال منتدى تعزيز السلم وبشكل خاص حلف الفضول، الذى شهدنا التوقيع على ميثاقه، بقيادة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يلعب دورا بارزا فى استنهاض الروح الإنسانية بالضمير والوجدان البشرى، رغم أن ميثاق الحلف تناول موضوعات الحرية وحماية الكرامة على أساس ثقافى، من دون تفريق».

أما الدكتور عارف النايض، رئيس مجلس إدارة شركة «كلام» للبحوث والإعلام – ليبيا، فطالب بتأسيس دلالة التسامح على قاعدة مفاهيمية قوامها الرحمة، مشيرًا إلى أن التسامح يعنى السماحة، خلافًا للمعنى الحرفى المتداول المشير إلى الصبر على الآخر، مضيفًا: «من غير المنصف ترجمة التسامح واختزاله فى معنى القبول».

وتابع: «فى المعنى المطلق للتسامح، حسبما استقر عليه الكثير من الفلاسفة، فهو يعود لله المولى، فهو وحده المطلق، لكن فى علم الكلام هناك تأصيل للمطلق الإنسانى المتعلق بالمشيئة الإلهية، فالله أقر للإنسان أن تكون له كرامة مطلقة».

وعرض القس جويل رينى، أستاذ علم اللاهوت المسيحى- الولايات المتحدة، فعرض تجربة شخصية، تمحورت حول مشكلة الإدمان، عندما كان راهبًا فى فيرجينيا، وكانت الصورة العامة سوداوية، فالآباء والأمهات فى حالة عجز تام، ولم يكن أمامنا إلا التحرك مع إخواننا المسلمين واليهود للتصدى لهذه المشكلة على أساس من تعاليم الأديان الإبراهيمية- (بالمناسبة بيننا الإمام ماجد، الذى شاركنا هذه المحنة)- وهذا ما يسّر بث الأمل فى روح الآباء والأمهات، واستنهض عزائمهم فى التصدى للإدمان. وهو ما يجعلنى على ثقة تامة بأننا سنتعاون مع إخواننا الذين ذكرتهم فى تفعيل مبادئ ميثاق حلف الفضول.

وأشار «رينى» إلى أن التسامح يقتضى على الأكثرية الحفاظ على حقوق الأقليات، ويلزمنا بأن نرى الأفراد بشرًا، دون تصنيفهم حسب معتقداتهم أو سوى ذلك من معايير التمييز، والاحتفاظ بعلاقات تسمح للآخرين دائمًا بممارسة خصوصيتهم.

من جهتها، قالت منى صديقى، أستاذة الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة بجامعة أدنبرة – المملكة المتحدة، إن المواطنة جزء رئيس من التسامح، فعلينا أن نعمل لتحقيقه من خلال الانفتاح المجتمعى والحراك الثقافى تحت سقف القانون، فبغض النظر عن كون التسامح فضيلة، تترفع عن الموبقات أو الدناءات، إلا أن الضابط الأساس هو المساواة المحمية بالقوانين، لذلك يتعين البحث فى تفعيل قيم التسامح فى إطار من التعاون المجتمعى التوافقى.

وأضافت أن التسامح ليس علامة تجارية/دينية، وإنما يجب أن يكون سلوكًا يوميًا، وفق ضوابط يلتقى حولها الجميع، لأن التسامح مع الشر يشكل كارثة مجتمعية، فالمطلوب قوننة التسامح بضوابط ميسرة، تأخذ بعين الاعتبار حدوده ومداه وإمكانية تنزيله على الوعى الجمعى.

وخلصت «صديقى» إلى أن لغة التعاطف التى تعترف بالجميع هى الحل لسيادة التسامح، الذى يجب أن يكون متأصلًا فى أعماقنا كى نصل إلى الممارسة الواقعية للكرامة الإنسانية، مشددة على العلاقة البينية بين حماية الدولة والحكومات للتسامح، وبين التزام الأفراد بقيم المواطنة الصالحة والإيجابية، مستشهدة بمقولة توماس مان: «التسامح يصبح جريمة حينما يتم تطبيقه على الشر».