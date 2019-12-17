شكرا لقرائتكم خبر عن نزهة ليلية لرئيس الوزراء في «سوهو سكوير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ، أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزوجته، ويرافقه وزيرا الثقافة والآثار، جولة في «سوهو سكوير»، بشرم الشيخ، مساء أمس الأول. وترجل مدبولى بمفرده بين المواطنين، وأجرى لقاءات مع السائحين المتواجدين بالمدينة، كما جلس على أحد المقاهى بصحبة زوجته والمتواجدين معه، والتقط الصور التذكارية.

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