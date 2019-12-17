شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التحويل بين العلمي والأدبي لطلاب «2 ثانوي» حتى ظهر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تلبية لرغبة الطلاب قررت الوزارة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من اليوم وحتي ظهر الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وعلى جميع المدارس الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.

وقد أرسل قطاعا التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 خطابًا للمديريات في هذا الشأن.