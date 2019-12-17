شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي: السيسي الرئيس الوحيد الذي نظم منتديات شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد شخص على مستوى التاريخ قام بعمل منتدى للشباب مثلما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن ظهور المنتدى في نسخته الأولى قوبل بهجوم شديد من قبل الجماعات التي تُريد إسقاط الدولة المصرية ولا تريد الخير لمصر وشعبها.
وأضاف «الحسيني»، خلال حواره في قناة النيل الإخبارية بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم حقق نجاحا كبيرا جدا في نسخته الثانية حتى إن منظمة اليونيسكو أخذت بعض التوصيات الخاصة بالشباب في دعم بعض الأمور الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنتدى في نسخته الثالثة حضره 7 آلاف شاب منهم 40 شركة كبيرة أصحاب استثمارات كبيرة في دول العالم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة الإنسانية هي التي قامت بتوحيد جميع الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم باختلاف ألوانهم وجنسياتهم ودياناتهم، موضحا أن أي شخص يستطيع أن يُشارك في هذا المنتدى قائلا: «أي حد بيقدم بيتم قبوله ويحضر المنتدى».
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