شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرئيس السيسي وقرينته.. منتدى شباب العالم يعلن توصيات النسخة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته الجلسة الختامية لفعاليات منتدى شباب العالم، والتي بدأت بتقديم أحد المشاركين في فعاليات المنتدى، استعراضًا لورش عمل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مقدمين الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة المنتدى كمنصة عالمية للشباب.

كما تم استعراض فيلم تسجيلي عن منتدى شباب العالم، تضمن أبرز فاعليات المنتدى في الايام السابقة، كما شهد الرئيس فيلما تسجيليًا عن تحديات الشباب في أكثر من دولة، وذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ختام منتدى السلام «منتدى شباب العالم» في نسخته الثالثة، نشكر كل من عمل ليلا ونهارًا لإنجاح هذا الحدث، وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

وأضافت راغب، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالمإن التجارب المضيئة التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام إنما تضيف لشعاره إلى جانب السلام والإبداع والتنمية معنى جديداً وحقيقياً هو الإنسانية، متابعة :«الإنسانية التي هي قلب البشرية النابض بالمحبة، الذي يحركه عزم الشباب الواعد.. مفتاح الحياة وكلمة السر لتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات في كل ربوع الأرض».

وأوضخت راغب أن الحلم بدأ هنا منذ عامين، وتجلت الفكرة، هنا قالت أرضُنا الفتية أستطيعأن أحقق المستحيل، بسواعد الشباب فهم الرقم الصحيح في معادلة الإرادة والتجرد والتفاني في حب الوطن.

واشارت إلى أنه منذ نسخته الأولى، أثبت منتدى شباب العالم أن حواجز إختلاف الأعراق والإثنيات والألوان والأديان، وحدود الخرائط تتهاوى أمام كلمة..كلنا إنسان، وأن الحضارات بكل تفاصيلها البديعة تستطيع أن تتحاوربلا صدام، وتتحدث مع بعضها دون خوف، وتتطلع للأمام.

وتابعت: «والآن وفي عامه الثالث، نعلن بكل إعزاز أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية، ومؤسسة مكتملة الأركان، تضم فرق عمل متكاملة في داخل وخارج مصر، ويعتز بها سفراؤها حول العالم، فهنا التقوا وعرفوا أن الأحلام لا تعرف اللاممكن، وأن كل ما يتمناه المرء ويسعى إليه جاهداً يدركه.

وأعلنت راغب توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على النحو التالي:

- إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، بالتعاون مع «معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي والاتحاد الإفريقي».

- الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الإختراق الرقمي.

- إنشاء منصة الكترونية عربية إفريقية للمرأة؛ تَتَضَمّن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها، ودعم سبل تمويلها.

- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورو متوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

- دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورو متوسطي على القيادة.

- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق «مليون وظيفة».

- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.

- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات Blockchain في المجالات المختلفة؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منصة WYF Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال.

- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان «الفن من أجل الإنسانية» كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئاتهم.

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- إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم

ومن جانبها قالت كاميليا بينتو رائدة أعمال من البرازيل، إن أممنا تحب السلام ولكننا نعاني من الحروب، ورغم أننا جميعا بشر إلا أننا نضع دوما القيود بيننا، مشيرة إلى أن الجميع حضر إلى منتدى شباب العالم يحمل أحلامه وطاقاته الإيجابية.

وأضافت كاميليا بينتو، أننا لم نأت من أجل الاستمتاع بجمال مدينة شرم الشيخ فقط، ولكن للمشاركة والتعرف على خبرات أخرى لشباب من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذه المساحات تجعلنا نفكر خارج الصندوق، مؤكدة أن منتدى شباب العالم قوة كبيرة نحو التغيير إلى الأفضل.

وأوضحت رائدة الأعمال البرازيلية، أن 70 مليون شخص حول العالم تركوا أوطانهم بسبب الحروب والصراعات، مطالبة بعقد حوار مجتمعي مع الحكومات المختلفة لقبول اللاجئين الذي تركوا أوطانهم وخلق الفرص والاندماج للاجئين.

هذا وقد طالبت الأردنية آيات خليل، احدى المشاركات في منتدى شباب العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق أول منتدى نسائي لتمكين ودعم النساء.

وتابعت آيات خليل قائلة:«هذا طلب جماهيري»..إطلاق المنتدى يجعل المرأة يصبحن قادرات على التغيير وهذا حلم لي أتمنى أن ينطلق من هنا ويكون بداية دعم للمرأة من قلب العالم وام الدنيا مصر«.

وقالت إنها تقف أمام الجميع بمنتدى الشباب بعد تحديات كثيرة، ويأس وفشل في التغيير، موضحة أن حلمها بدأ من والدها.

وأضافت ايات خليل، أن والدها ولد وتربي في مخيم للاجئين بالأردن ولم يستطع اكمال الدراسات العليا.

وأشارت إلى أن والدها كان ينظر إليها ويقول لها إنها الحلم الذي يتمنى تحقيقه، وأكدت أن والدها زراع بداخلها حب العلم والتميز.

وأكدت ايات خليل، أنها أصبحت سفير للشباب بهيئة الأمم المتحدة، تصنف كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم بالمنظمات العالمية.

وأوضحت أيات خليل، أن الطريق لم يكن سهلا أمامها، ولكن كل أنسان يستطيع تحقيق أحلامه، وكل شاب لديه قوة في حل المشكلات، فكل شاب هو الوحيد من يحل مشكلته.

في حين قال عادل العدوي أستاذ مساعد العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن هناك العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في منتدى شباب العالم وانخراط الشباب من كافة أنحاء العالم مع القادة، مضيفا: «إحدى أهم الجلسات كانت جلسة التحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين».

وأضاف عادل العدوي شهدنا في السنوات الماضية نموا للبنية التحتية الخاصة بـ الإرهاب واتساع شبكته في العالم وبعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية لتعظيم مصالح سياسية ضيقة متسببة في المعاناة والدمار وزعزعة الاستقرار، ووفرت بعض الدول كافة اشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعانت منطقتنا من الإرهاب«.

وتابع العدوي: «تهديد الإرهاب هو أمر عالمي ومصر في الطليعة في محاربة الإرهاب وأتذكر كلمات الرئيس السيسي منذ أعوام عندما حذر المجتمع الدولي من الإرهاب وضرورة اتخاذ إجراءات ومنهجية كاملة لمواجهة الإرهاب».

وأكمل عادل العدوي:«شهدنا هجمات إرهابية مؤسسة في العواصم الإرهابية وليس في منطقتنا فقط، ويجب أن نتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تحاربه على الأصعدة الإستراتيجية والإقتصادية والعسكرية والتعليمية، ولا يمكننا ان نركز على الجانب الامني فقط ولن ينهزم الإرهاب بالسلاح فقط ولكنه يهزم بالأفكار وتغيير الأفكار المجتمعية».

ولفت العدوي:«لا يمكننا محاربة الإرهاب دون تطوير بلدنا وتنميتها، ومصر قدوة ونموذج لمحاربة الإرهاب واتخاذ إجراءات هائلة لتحقيق التنمية، وينبغي أن ندمج الشباب في الحوار وفي الحلول وصناعة القرار والشباب من كافة أنحاء العالم».

وأكمل عادل العدوي:«أقترح إنشاء مجلس للشباب يتابع ويتأكد من أن كل التوصيات التي نتقدم بها من المنتدى يتم تنفيذها، وأنهي كلمته برسالة شكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر للشباب المصري وشباب العالم.

وقال كارولس سينتس أحد المشاركين في منتدى شباب العالم،: «سعيد بتواجدى في مصر.. ومصر أم الدينا.. ووجد فعلا إن مصر أم الدنيا.. واللغة العربية جميلة وفى يوما ما سـأتمكن من إيجادتها».