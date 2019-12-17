شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار عقار فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة لمستشفى فاقوس العام للاطمئنان على الحالة الصحية لكلٍ من حامد محمد عبدالمولى 42 عاما، وعلي عبدالمنعم السيد 35 عاما، واللذين أصيبا إثر انهيار عقار سكني بشارع الشيخ عطا الله بجوار مسجد المجيدي بمنطقة إنقيزة مركز فاقوس، وأسفر عن وفاة حالتين.

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وأدار المحافظ حوارًا مع المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالة المصابين وعدم مغادرتهما المستشفى إلا بعد تماثلهما للشفاء.

محافظ الشرقية يطمئن علي الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس

وكان محافظ الشرقية، فور تلقيه إخطاراً من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يفيد بوقوع انهيار عقار سكني مكون من أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزة مركز فاقوس، انتقل على الفور وبرفقته اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء ماجد الأشقر مدير فرع الأمن العام بالشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة الموقف أولاً بأول وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ اللازم وسرعة رفع الأنقاض وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وسرعة إنهاء تصاريح الدفن لحالات الوفاة والبالغ عددها حالتان.

محافظ الشرقية يطمئن علي الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس

وقدّم محافظ الشرقية الشكر لرجال قوات الدفاع المدني بالشرقية ولرجال الإسعاف لسرعة نقل وإنقاذ المصابين ولجميع الجهات الأخرى المعاونة والتي شاركت في سرعة إدارة الأزمة والتوجه فوراً لمكان الحادث ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.