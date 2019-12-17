قبل ما يبدأ اعرف أوقات راحتك.. تواريخ الأعياد الوطنية والدينية فى 2020؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام معدودة تفصلنا عن عام ميلادى جديد وهو العام الميلادى 2020، وقبل بدايته يحرص الخليج 365، على تقديم أهم الأعياد المرتقبة بالتواريخ خلال هذا العام كما يلى: - عيد الميلاد المجيد:

7 يناير 2020

- ثورة 25 يناير:

25 يناير 2020

- شم النسيم:

20 أبريل 2020

- عيد تحرير سيناء:

25 أبريل 2020

- عيد العمال:

1 مايو 2020

- عيد الفطر المبارك:

24 مايو 2020

- ثورة 30 يونيه:

30 يونيه 2020

- عيد ثورة 23 يوليو:

23 يوليو 2020

وقفة عيد الأضحى المبارك:

30 يوليو 2020

- عيد الأضحى المبارك:

31 يوليو 2020 Advertisements ثانيا: المواسم الإسلامية:

ثانيا: المواسم الإسلامية: - الإسراء والمعراج :

22 مارس 2020

- النصف من شعبان :

8 أبريل 2020

- التماس هلال شهر رمضان:

22 أبريل 2020

- غزوة بدر :

10 مايو 2020

- ليلة القدر :

20 مايو 2020

- رأس السنة الهجرية:

20 أغسطس 2020

- المولد النبوى الشريف:

29 أكتوبر 2020

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