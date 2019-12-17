"التعليم" تفتح بوابة التحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية للصف الثانى الثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلبية رغبة الطلاب، حيث قررت الوزارة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين "العلمية والأدبية" لطلاب الصف الثاني الثانوى، بدءًا من اليوم وحتي ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وعلي جميع المدارس الدخول علي قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.
وشددت الوزارة فى بيان لها أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات، أرسل اليوم الثلاثاء خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
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