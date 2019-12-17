شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صفحة قناة الشرق الإخوانية على فيس بوك.. ومصادر: بسبب التضليل والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر
مصادر أكدت أن تعليقات مستخدمي "فيس بوك" حول الموضوعات التي تثيرها القناة المشبوهة عن مصر فضحت أكاذيب المحتوى الإعلامي المقدم عبر منبر هذه القناة الإخوانية، وكشفت التعليقات التضليل الإعلامى للجماعة الإرهابية، وردت علي ما أثارة الإعلاميين الهاربين عبر برامجهم المذاعة علي قناة الشرق.
وأضافت المصادر أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم قناتي مكملين والشرق، واجهوا مأزقًا كبيرًا أمس بعد قيام المصريين بالرد علي شائعاتهم التي أطلقوها حول منتدي شباب العالم، وهو الحدث الضخم الذى حظي بإشادة دولية ومتابعة من مختلف دول العالم.
رواد التواصل الإجتماعي أبدوا دهشتهم حول صمت القائمين علي هذه القناة الإرهابية، وعدم تعليقهم علي الغلق المفاجيء لصفحتهم الرسمية.
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