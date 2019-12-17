محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تحتفل جامعة الأزهر غدا باليوم العالمي للغة العربية بحضور قيادات الجامعة وعدد من عمداء الكليات، وسيقام على هامش الاحتفال معرض لإصدارات مجمع اللغة العربية بأسعار مخفضة للطلاب وآخر لإبداعات الخط العربي وتكريم المتفوقين.
وقال الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر -في بيان اليوم الثلاثاء- إن الاحتفال يأتي تعزيزا لمكانة اللغة العربية في نفوس النشء، موضحا أنها تمثل هوية وطنية راسخة استمدت مكانتها من القرآن الكريم والسنة النبوية .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. جامعة الأزهر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.