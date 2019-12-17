بالأسماء.. من هم المكرمون في ختام منتدى شباب العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي ويوسف عفيفي:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، بعض النماذج الشبابية المتميزة في ختام منتدى شباب العالم.

شمل التكريم كلا من كرم جراتشي اناندن، التي أسست منظمة غير حكومية تعمل لصالح الأطفال المحرومين وأطفال الشوارع لحمايتهم من الأخطار ومن أي ممارسات غير مشروعة ومنحهم فرصة جديدة من أجل حياة أفضل، وتكريم ايريك ماتامورس، 15 عاماً ، الذي تولى مشروع يجمع ما بين مجالين (علم الأورام - الذكاء الاصطناعي)، وعقب ثلاثة سنوات شارك في تطبيق وإطلاق تطبيق يساهم في مساعدة الأطفال للكشف المبكر عن سرطان الجلد عبر الموبايل .

كما كرم الرئيس أيضاً، كلاً من جوشوا بيترورند، وهو أصغر من التحق بجامعة اوكسفورد، وهو في السادسة من عمره، بالرغم من إصابته بالتوحد، وتم إدرج الباحث المتميز في قائمة أفضل 30 شخصية في العالم من ذوي التوحد الذين أثروا في المجتمع.

وكرم الرئيس أيضاً استيفن وانتوني اوسوير، الذي فاز بالمركز الثاني في محور تطوير التطبيقات الرقمية الخاص بالمبادرة الأفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة التي تعد إحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.

وشمل التكريم، أحمد هشام رضوان، الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة محور تطوير الألعاب الرقمية الخاص بالمبادرة الأفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة.

كما كرم الرئيس، كلا من، علي أبو النصر، الفائز بالمركز الثاني مكرر في محور تطوير الألعاب الرقمية الخاص بالمبادرة الأفريقية، وكرم دنيا زيد التي قامت بالتجول حول العالم منذ سبعة سنوات لتعليم الأطفال كتابة قصص قصيرة لهم، بالأخص الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات .

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وتضمن التكريم، كرم شاونج تي، الذي أسس "ووتر روم" التي تختص بعمل نظام لتنقية مياه الشرب، ويقوم المنتج بتحمل الظروف الصعبة لتوفير مياه شرب نظيفة، ووصول المياه لأكثر من 70 ألف شخص في 21 دولة حول العالم.

وشمل التكريم، لما عمرو، التي أنشأت منصة "ابني فلسطين"، والتي تهدف لتمويل المشاريع الثقافية والإبداعية لتشجيع تعليم الشباب الفلسطيني .

وكرم الرئيس السيسي ، فريق "اناكتس" جامعة القاهرة، الذين قاموا بمشروع لتدريب وتعليم السيدات في بعض القرى، ومشاريع لتوفير دخل ثابت لهم، وأعطتهم وزارة الصحة التصاريح اللازمة.

وتضمن التكريم، نور خضر، عالم مصريات، تعمل في مجال الإرشاد السياحي منذ 15 عاماً، وبطلة فيلم المسلة، الذي تم عرضه في منتدى شباب العالم في الافتتاحية.

وفي مجال الإبداع الفني، قام الرئيس بتكريم المخرج خالد جلال الذي أخرج مسرحية "المحاكمة - الزائر - قهوة سادة - سلم نفسك"، وحصلت مسرحياته على عدد من الجوائز كأفضل عرض مسرحي، وأيضا هو مشرف على مركز الإبداع الفني، والذي تخرج منه عدد كبير من الشباب والنجوم الشابة الموهوبة.

وكرم الرئيس أيضاً، جيسيكا كوكس، وهي مثال حي للإرادة والمثابرة، إذ ولدت بدون ذراعين إلا أنها رفضت أن تعيقها أي إعاقة جسدية من تحقيق أحلامها، لتصبح أول قائد طيران في العالم دون ذراعين، وعقب تكريمها قام الرئيس بالنزول من على المنصة وإيصالها إلى مكانها.

وفي الختام، كرم الرئيس السيسي، الطفل زين يوسف، الذي استطاع أن يقهر المرض بكل إصرار وعزيمة.