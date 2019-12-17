مبادرة "مراكب النجاة".. 10 قرارات للسيسي في ختام منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 قرارات وتكليفات للعديد من الجهات أثناء كلمته الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 في مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء. وجاءت القرارات والتكليفات على النحو التالي: 1- قيام إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بقضايا الشباب. 2- قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف للارتقاء بأساليب واستخدامات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 3- قيام إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم. 4- تكليف وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة"؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. Advertisements 5- تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع منتدى شباب العالم بغرض تعزيز قيم السلام حول العالم. 6- قيام إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإطلاق ملتقى شباب المتوسط. 7- تبنى المنتدى في نسختة الرابعة استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بالثورة الرابعة وتحقيق الاستفادة منها في جميع المجالات. 8- تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة من إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات. 9- تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي وتوفير شراكات عالمية في مجال الإنتاج الزراعي. 10- تكليف إدارة منتدى شباب العالم بالتنسق مع وزارتي الري والخارجية لتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه.

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