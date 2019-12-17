السيسي: مصر تصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس السيسي: "نجتمع سنويًا على أرض مصر، نرسل رسالة إلى كل شعوب العالم المحبة للسلام وتعلي من قيم الإنسانية، لا فرق بين عرق أو لون أو دين.. نحن جميعًا ننبذ التطرف والعنف ونتخذ من اختلافاتنا دافعًا للتكامل لا للصراع والحرب".

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وأضاف السيسي: "مصر وقفت وتصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم، وقف شبابها مدافعًا عن شرفه وبلده ليعلم البشرية كلها كيف يكون إنكار الذات والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل هدف أسمى".

وتابع الرئيس السيسي: "تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على قدرة الشباب على تحويل الأحلام إلى واقع مؤكد يتخطى كل حدود الممكن، أتذكر منذ عامين عندما دعا شباب مصر شباب العالم للاجتماع على أرض مصر، أتذكر حماسهم للفكرة وعملهم الدؤوب، محوا من قاموسهم المستحيل، ولم يكن نجاح النسخة الأولى للمنتتدى سوى بداية فكرة الإبداع والتفاني، النسخة الثانية نضجت الفكرة وزادت التحديات وتوسع المنتدى وتعددت فعالياته".

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