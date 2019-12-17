"استمعوا للشباب وأعطوهم الفرصة".. السيسي يوجه رسالة لرؤساء الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لرؤساء الدول وقادة الشعوب، في ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس في كلمته: "استمعوا إلى شبابكم وأعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، سلحوهم بخبرتكم ولا تتركوهم فريسة لمن يقتات بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية".

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وأضاف السيسي: "افتحوا لهم أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم، سأنتظركم العام القادم، ومعي شباب مصر لنتحدث ونتناقش ونستكمل ما بدأناه معًا".

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.