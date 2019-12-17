نموذج عظيم.. السيسي يوجه التحية للطفل "زين" قاهر السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019، بالطفل زين يوسف، محارب السرطان.

وقال الرئيس: "أرحب بزين قبل ما أبدأ كلامي، لأنه مثال ونموذج عظيم جدًا على القوة والإرادة والصبر ربنا يخليك".

كان الرئيس السيسي، كرّم الطفل زين يوسف، بعد رحلته مع مواجهة مرض السرطان، خلال ختام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء.

وصعدت أسرة الطفل زين إلى منصة التكريم والتقطوا صورًا تذكارية مع الرئيس السيسي، كما اصطحبه الرئيس معه أثناء إلقاء كلمته الختامية في منتدى شباب العالم.

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وكان الطفل زين يوسف، استعرض رحلته مع مواجهة مرض السرطان، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجه "زين" الشكر للقائمين على المنتدى، قائلًا "شكرًا لكم لدعوتي لحضور هذا الحدث المذهل، وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة، فأنا أصغر مشارك في المنتدى وعندي 12 سنة".

أصيب زين بمرض السرطان أكثر مرة، لم ييأس، ولم يهادن في مواجهته: "أنا متعافٍ من مرض السرطان، وهذه هيّ المرة الرابعة التي أتعافى فيها منه".

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