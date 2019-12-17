الأمن العام يكشف غموض اختفاء سائق سيارة شركة خرسانة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، غموض اختفاء سائق سيارة تابعة لشركة خرسانة جاهزة، وتبين أن سائقا مفصولا اتفق مع آخر على سرقة الحافلة وقتل قائدها في سوهاج.

تلقى مركز شرطة أخميم بلاغا من موظف بشركة للخراسانات الجاهزة "30 سنة" مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالعثور على سيارة نقل "بمب" خاصة بالشركة، والسابق خروجها من الشركة قيادة سائق بالشركة "43 سنة" لإفراغ حمولتها بدائرة مركز المنشأة، ولم يعد بالسيارة واتهم قائدها بالاستيلاء عليها.

تزامن ذلك بلاغ شقيق سائق السيارة بغياب شقيقه، واتهم سائق سابق بذات الشركة، 44 سنة، مقيم دائرة المركز، بالتسبب في اختفاء أخيه.

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جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج لكشف غموض الواقعة، وأمكن ضبط السائق السابق بالشركة.

بمناقشته قرر سابقة عملة سائق بالشركة وفصله وعدم حصوله على مستحقاته المالية، وعقد العزم على الحصول عليها مستحقاته فاتفق مع شخص آخر مقيم بدائرة مركز نجع حمادي بقنا، للاستيلاء على السيارة نظير مستحقاته فقاما باستهداف السيارة محل البلاغ للحصول عليها إلا أن قائدها قاومهما فاعتدى عليه بالضرب بواسطة مفتاح عجلة سيارة على رأسه مما أدى إلى وفاته في الحال، وتخلصا من الجثة بمزرعة بالصرف الصحي بدائرة المركز "تم الإرشاد عنها ".

عقب ذلك اصطحاب السيارة إلى شقيق المتهم الأول 50 سنة لبيعها بمعرفته، وتركها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية لحين التصرف فيها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.