أخبار مصر | الكاتب الصحفي أحمد رفعت: منتدى شباب العالم يخلق حالة من الثقة بين المواطن والقيادة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاتب الصحفي أحمد رفعت: منتدى شباب العالم يخلق حالة من الثقة بين المواطن والقيادة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مثّل إضافة جديدة وتجربة مختلفة عن السنوات السابقة؛ وذلك يعود إلى زيادة عدد المشاركين، والذي بلغ 3200 خلال المنتدى الأول من 87 دولة، وبلغ عدد المشاركين في السنة الثانية 4 آلاف من 112 دولة، ووصل عدد المشاركين 7 آلاف من 197 دولة في نسخته الثالثة، وهو عدد أكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي يبلغ 193 فقط.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن منتدى شباب العالم مدخل لمناقشة قضايا مصر والأقليم والعالم كله، وكل الدوائر المرتبطة بالأمن القومي، والقضايا العربية، والمتوسطية، ومناقشته تهم كافة فئات العالم وليس باب العالم فقط، ولكن الشباب مدخل لمناقشة كافة القضايا، لافتًا إلى أن المنتديات والمؤتمرات السنوية التي تعقدها مصر، تناقش قضايا البيئة المحيطة؛ فناقش مؤتمر أسوان مشاكل الصعيد والنوبة، وناقش مؤتمر الإسكندرية مشاكل البحيرة ومرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وناقش مؤتمر الإسماعيلية مشاكل سيناء ومدن القناة.

وأكد "رفعت" أن منتدى شباب العالم في كافة نسخه، يخلق حالة قوية من المشاركة، تنعكس بشكل مباشر على الحياة السياسية والانتخابات، ويخلق ثقة بين المواطن والقيادة في مصر، وخاصة الشباب.

ووصف الكاتب الصحفي، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بـ"الإنجاز العظيم"، خاصة بمشاركة رموز مؤثرة لشعوبها، مما جعل العالم أجمع يتحدث عن مصر، وأشخاص يمتلكون صفحات كبيرة ولها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساعد مصر على الترويج، متابعًا: "عودة السياحة لمصر، ليس فقط بمجهود الوزارة، ولا وزارة الآثار بالاكتشافات التي تعمل عليها بشكل كبير، والتي يغطيها العالم، ولا السياحة الصحية التي تعود على مصر، مثل الوفود الأوروبية التي أتت للعلاج من فيروس سي، مثل أفواج أسابينا، التي لها حجوزات لشهور قادمة، ولكن الفضل يعود أيضًا لمنتدى شباب العالم.



