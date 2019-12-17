أخبار مصر | التذكرة بـ10 جنيه ومراقب بـ6 كاميرات.. الأوتوبيس الكهربائي الجديد بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التذكرة بـ10 جنيه ومراقب بـ6 كاميرات.. الأوتوبيس الكهربائي الجديد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الأتوبيس الكهربائي"، يشجع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد النقل العام، فضلًا عن توفيره للغاز الطبيعي، وكونه خطوة جادة في الحافظ على البيئة، وهذا جزء من استراتيجية مصر للحفاظ عليها، وتوفير سُبل الراحة للمواطنين.

واستلمت محافظة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، أول أوتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، ليضاف لخطوط سير العاصمة، بتكلفة 4 مليون جنيه، وسيتم تشغيله تجربيًا لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لدعم أسطول هيئة النقل العام وتحديثة بأفضل الأساليب العالمية.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز ما يخص الأوتوبيس الكهربائي الجديد:

- سعر التذكرة 10 جنيه.

- خط السير من التحرير للجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

- تكلفته 4 مليون جنيه.

- يحتوي على 6 كاميرات مراقبة.

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- يحتوي على شاشة داخلية لعرض البرامج والأفلام.

- أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- صديق للبيئة ويعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

- مدة شحنه لا تتجاوز النصف ساعة.

- يتم شحنه بجراج الهيئة ليلًا.

- الشحنة الواحدة تكفي لـ200 كيلو متر.

- مكيف ويوجد به جهاز كمبيوتر لتسجيل كل أحداث رحلة السير.

- يعمل على ترشيد الوقود والحفاظ على البيئة.