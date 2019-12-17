مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الشادو في حلوان والمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الشادو في حلوان والمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض علي عاطلين بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار بها في منطقة حلوان والمعصرة.

وكشفت تحريات المباحث أنه عندما خرج النقيب عبدالرحمن الصيفي، رئيس الدورية الأمنية، بحملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بمنطقة الملاءة، اشتبه في كلًا من احمد على محمد خليفه ٢٩ سنة عاطل ومقيم المعصرة، ومحمد حسن يحيي سعد ٢٩ سنة عاطل ومقيم المعصرة، وبتفتيشهم عثر علي كمية كبيرة من مخدر الشادو.

وتم القاء القبض عليهم وبمواجهتهما اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، للكسب الغير مشروع، وجارى عرض المتهمين علي النيابة العامة لبدء التحقيقات.