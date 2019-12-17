مصر | رئيس مجلس الدولة يصل عزاء "حاتم بجاتو" بمسجد المشير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة يصل عزاء "حاتم بجاتو" بمسجد المشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، لحضور عزاء المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والسفير مصطفي القونى، مساعد وزير الخارجية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية الاسبق، والوزير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، ولفيف من القضاة ومستشارى المحكمة الدستورية، ورجال الجيش.